Creatividad e ingenio, clave para posicionar un podcast: Expertos

Durante una charla con estudiantes de la Licenciatura en Comunicación y Producción de Medios de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), los creadores del podcast Recomendadogs impartieron la charla “de 0 a 100, lo que debes de saber antes de iniciar un podcast”, en la cual compartieron valiosas herramientas para conocer el trabajo que conlleva la creación de un producto auditivo de calidad que cumpla con lo requerido en el mercado.

Gracias a la invitación de la académica de la UDLAP, Angelica Palacios; Antonio Rava Quiroli y Abraham Torres Taboada conductoresde Recomendadogs, comentaron ante los estudiantes de la UDLAP, que uno de los puntos clave para producir buenos contenidos en formato podcast no es el dinero invertido, es sin duda la creatividad y el ingenio, porque “con esa chispa pueden desarrollar cualquier concepto, lo mínimo en lo que van a gastar es por ejemplo, en un registro de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) de no más de 4 mil pesos” resaltó Antonio Rava Quiroli.

En ese sentido, Abraham Torres citó que en plataformas de música y podcast como Spotify, así como en los grandes estudios se está apostando en contar historias y crear productos diferentes, pero no es necesario seguir las tendencias, sino más bien buscar contenido entretenido, divulgativo y que tenga un mensaje claro; “erróneamente creemos que llevar a cabo un podcast es sentarnos y hablar de nuestras experiencias y vivencias, pero no simplemente se trata de improvisar, nosotros antes de arrancar una temporada desarrollamos una planeación”, complementó Antonio Rava Quiroli.

También puedes leer: Alumno de Prepa IBERO ganó un concurso estudiando con tiktoks

Ante el auge del podcast, los invitados resaltaron que es necesario dejar claro algunos puntos, pues aunque este término nace en 2004 y viene transitando ya desde hace 16 años, hoy en día se cree que se refiere a videoblogs compartidos en diferentes plataformas siendo más una entrevista o videopodcast; pero el podcast “es en un formato de audio que bajo demanda tiene la ventaja de que se puede escuchar en el trabajo o realizando actividades normales. Al compartirlo en una plataforma visual como se está manejando erróneamente tiene limitantes”, expresó Antonio Rava.

También, es necesario reconocer que actualmente en América Latina los podcasts no monetizan, por lo que los speakers de Recomendadogs resaltaron la importancia de encontrar estrategias para generar recursos, en su caso, lo hacen a través una revista paralela, menciones, venta de anuncios, patrocinios por temporadas y la venta de servicios como control remoto y comercialización de productos. “No necesariamente la plataforma me tiene que monetizar, al contrario, todas estas estrategias me sirven porque no voy a depender de un punto, puedo ampliar mis opciones, el mercado y conseguir el respaldo de grandes marcas”, complementaron ambos.

Por Redacción

Editora: Brenda Balderas

Te recomendamos