Crece pepena durante la pandemia; van adultos mayores a basureros

Por Redacción

Un ejército de hombres y mujeres —la mayoría de la tercera edad— examinan a detalle las verduras, frutas y plantas. Observan cada una de ellas y las que tienen mejor aspecto y color son puestas en las bolsas que llevan. Pero no es un supermercado o una tienda departamental, sino los basureros de la Central de Abasto.

En la Central de Abasto de la Ciudad de México se encontró que debido a la pandemia del Covid-19 se ha incrementado el número de visitas de personas que acuden a los basureros de lo que es considerado el mercado más grande del mundo, en busca de conseguir alimentos de manera gratuita.

De acuerdo con información de El Universal, un adulto mayor entrevistado señaló que antes acudía al lugar cada 15 días, sin embargo, ahora acude cada semana o cuando lo necesita.

En el segundo pasillo de la sección de Subastas del enorme mercado, Miguel Izaguirre Montes, de 39 años, acude a tirar un bote lleno de cilantro que saca de puestos dentro del mercado, “porque ya no está bueno, ya no se vende así”, pero él asegura que no lo avienta junto a la demás basura para que pueda ser recogida por estas personas.

Con información de El Universal