Crisis por Covid-19 y operativos pegan a los ambulantes

Por Itzeli Zamora

La situación es crítica para el comercio informal; acusan que durante el operativo de la Guardia Nacional en el Centro Histórico sufrieron agresiones y retiro de mercancía, a esto se suma el desplome de sus ventas debido a la emergencia sanitaria, así lo señaló el dirigente de los comerciantes adheridos al Movimiento Antorchista, Francisco Machorro García.

En entrevista para Oro Noticias, señaló que las pérdidas económicas superan el 70 por ciento, por lo que aseveró, se mantendrán “toreando” en las calles del primer cuadro de la ciudad para lograr un ingreso significativo, pues dijo que no cuentan con el apoyo de las autoridades.

“La situación se está poniendo muy dura. Ellos -autoridades municipales- quedaron en que nos iban a dejar trabajar pasando un poco la pandemia y no están cumpliendo, nos atacan con fuerza pública, quitan mercancía y reprimen; ya no hay dinero para comer. Si el gobierno no quiere que salgamos a vender, que de resultados“, comentó.

El líder de los comerciantes ambulantes aseveró que desde el inició de la contingencia acataron la medida de suspender las actividades no esenciales; sin embargo, destacó que los 300 ambulantes no pueden contener por más tiempo la falta de ingresos, ya que ellos van al día.

Agregó que los informales mantienen las medidas sanitarias y realizan sus ventas por grupos de 30 comerciantes, para evitar aglomeraciones.

