Críticas a Segob y Normatividad, una vendetta personal: Rivera

El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, reconoció el trabajo que han realizando Jorge Cruz Lepe y Enrique Guevara Montiel, al frente de la Secretaría de Gobernación y de la Dirección de Normatividad Comercial, respectivamente.

“Son dependencias que hacen bien su chamba y no habrá cambios”, respondió el edil a las declaraciones que hizo el diputado Eduardo Alcántara, coordinador del grupo parlamentario del PAN, respecto al trabajo de los funcionarios.

Rivera Pérez aseguró que todos en su administración están sujetos a una evaluación permanente y que cuando él considere que alguno de ellos no está “llenando los zapatos”, serán relevados, pero no cederá a presiones de ningún tipo.

El edil consideró que de no ser por el trabajo de Jorge Cruz Lepe, no se tendría el Centro Histórico que hoy se tiene. Ordenado en gran medida, limpio y cada vez más seguro; “lo recibimos con entre 4 mil y 5 ambulantes”, agregó.

Respecto al trabajo de Guevara Montiel, también destacó que se han hecho supervisiones y clausuras, mediante operativos para detectar negocios que no tienen sus permisos en regla, que no respetan el horario o que no cuentan con licencia.

“Asumo mi responsabilidad, estamos abiertos siempre a mejorar y a aceptar críticas constructivas. Pero tampoco me voy a dejar presionar por algún tipo de carácter político o una vendetta personal”, indicó.

Eduardo Alcántara mencionó que el presidente municipal de Puebla debería destituir a los titulares de Gobernación y Normatividad, ante las quejas de la ciudadanía, principalmente en redes sociales.

