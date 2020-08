“Trabajo mata grilla”, dice Claudia Rivera tras críticas por obras del Ayuntamiento

Por Itzeli Zamora

Ante las críticas de opositores respecto a las obras que ejecutará el Ayuntamiento de Puebla con el objetivo de reactivación económica, la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco aseguró que “Trabajo mata grilla”.

La edil también negó que las acciones sean para promover su imagen de cara al proceso electoral 2021 y a una posible reelección.

En rueda de prensa, indicó que las críticas forman parte de la vieja práctica y es por eso que los ciudadanos apostaron por un cambio en la política. Reiteró que las obras están enfocadas a las necesidades de los ciudadanos.

Rivera Vivanco aseguró que es respetuosa de los lineamientos de autoridades electorales, garantizando que el programa de presupuesto participativo será transparente y el enfoque permitirá la continuidad de las obras para el 2021.

“El trabajo mata grilla, estaremos enfocados a seguir haciendo estas acciones porque eso es lo que me ha mandado el pueblo de Puebla, estas acciones de justicia social que llevaban 20, 30 años de ser atendidas y que hoy han sido una realidad. Me corresponde también ser muy respetuosa de todos los lineamientos del propio Instituto Electoral, así lo he hecho, cuando sales a la cancha y algunos juegan sucio, algunos hacen faltas, algunos hacen zancadillas, otros podemos ser fuertes en la cancha pero con “fair play”, con juego limpio”, destacó.

