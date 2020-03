Crucero varado en EU reporta 21 pasajeros infectados de coronavirus

Un total de 21 personas a bordo de un crucero varado en la costa de California están infectados con el nuevo coronavirus, informó este viernes el vicepresidente estadounidense Mike Pence, que anunció además un plan para llevar la embarcación a un puerto seguro.

Fueron 46 test que se aplicaron entre pasajeros y tripulantes que mostraron síntomas en este barco, el Grand Princess, donde apenas días antes había viajado un hombre de 71 años que murió por esta enfermedad después de desembarcar.

“21 de esas personas a bordo del barco salieron positivo por coronavirus, 24 resultaron negativo y uno fue inconcluso”, dijo Pence en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Del total, dos enfermos son pasajeros y 19 tripulantes.

Otras tres personas en ese viaje anterior, que cubría la ruta San Francisco-México-San Francisco, resultaron enfermas, los últimos dos anunciados este viernes por las autoridades del condado californiano de Contra Costa.

BREAKING: 21 people on Grand Princess cruise ship docked off the California coast tested positive for coronavirus, including 19 crew members and two passengers, Vice Pres. Mike Pence says. 24 people tested negative. https://t.co/uktXUEaeda pic.twitter.com/lWinXTb4QV