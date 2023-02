¿Cuál es la lotería americana con el premio más grande?

Alguna vez te has preguntado ¿cuáles son las loterías más jugosas que ofrecen los acumulados en efectivo más grandes?, para conocer esta curiosa respuesta sobre los premios más grandes que ha ofrecido la lotería americana, en la redacción de Oro Noticias, nos dimos a la tarea de investigar cuáles han sido los premios acumulados más grandes que se han otorgado en los últimos años.

Para averiguar cuáles fueron esos montos y qué loterías han dado esos premios millonarios, te invitamos a que sigas leyendo esta nota.

Los 5 premios de la lotería americana más grandes de la historia

En noviembre de 2022, PowerBall dio su premio más grande, por $2.04 mil millones de dólares.

El segundo premio más grande en la historia de las loterías, también se lo lleva PowerBall, que en enero de 2016 repartió entre 3 ganadores, un sorprendente acumulado de $1.586 mil millones de dólares

El tercer acumulado más grande en los premios de la lotería americana, va para Mega Millions, que en octubre de 2018 dio $1.54 mil millones a un afortunado ganador.

El cuarto lugar, también va para Mega Millions, que, en enero de este año, hace casi nada, otorgo a un boleto ganador un premio por $1.35 mil millones de dólares.

Finalmente, el 5to acumulado más grande en la historia de la lotería americana, también fue dado por Mega Millions, que en julio de 2022 dio $1.337 mil millones de dólares.

Premio por lotería americana

Cómo puedes ver, a través de estos acumulados históricos con premios exorbitantes, las loterías que reparten los premios más gordos, son las favoritas: PowerBall y Mega Millions; y si bien, en México, también contamos con loterías que ofrecen muchos millones al instante, con opciones como los sorteos Magnos de la Lotería Nacional, y por supuesto, también el Melate, cuyo monto acumulado ha alcanzado cifras bastante impresionantes; bueno, hay que saber que los mejores premios y los acumulados más grandes, que además se encuentran en dólares, solo están disponibles a través de la lotería americana.

Pero, no te desanimes, el que estas loterías tengan sede en los Estados Unidos no significa que un mexicano no las pueda jugar; ya que, ahora, gracias a plataformas seguras y confiables, desde México también se pueden comprar los boletos para jugar y ganar con la lotería americana.

Y aunque las bolsas acumuladas de las loterías solo llegan con el tiempo, los premios mínimos principales son bastante atractivos, hablando de PowerBall y Mega Millions este es de $40 millones de dólares.