¿Cuáles han sido las expresiones misóginas de Héctor Alonso?

Por Vera Fernández

Durante los dos años de la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado, el diputado Héctor Alonso Granados se ha caracterizado por emitir expresiones misóginas en contra de sus compañeras.

En mayo de 2019, el legislador sin partido calificó de “mojigatas, ridículas e hipócritas” a las diputadas que promovieron una iniciativa para prohibir los espectaculares con contenido sexista.

En esa ocasión, Alonso Granados subió a tribuna para pronunciar su desacuerdo con la propuesta de ley, al referir que inhibía la libertad de expresión y citó textualmente:

“Ahora salen con sus mojigaterías, no podemos poner mujeres porque me ofenden como mujer. No sean hipócritas, no debemos caer en este tipo de circunstancias con leyes que nadie les va a agradecer, al contrario, van a llover amparos”.

Al poco tiempo, el legislador estuvo en el ojo del huracán cuando declaró en entrevista con un medio local que las mujeres deberían “pensar antes de abrir las piernas y dejarse embarazar” haciendo referencia a la despenalización del aborto en Puebla.

Dicha expresión le valió ser expulsado del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), luego de que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia determinó que sus dichos e ideología eran contrarias a los principios del partido.

En noviembre del 2019, Alonso Granados volvió a protagonizar otra escena de expresiones misóginas, al llamar “focas aplaudidoras” y “naranjeras” a las diputadas Nora Merino Escamilla y Vianey García Romero durante una discusión en el Pleno.

La última del legislador por el distrito 19 de Puebla capital ocurrió el pasado 4 de junio de 2020, cuando en sesión ordinaria virtual le gritó “cállate tú” y “ya estuvo bueno de que me interrumpan estas niñitas” a la diputada petista Nora Merino, además de decir “al diablo con las instituciones”.

Sus agresiones verbales tuvieron como consecuencia ser expulsado de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), a tan sólo seis meses de haber sido recibido, por lo que volvió a ser diputado sin partido.

