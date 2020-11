¿Cuántas pantallas pueden disfrutar del contenido de Disney Plus?

Ahora que Disney Plus ya está oficialmente en Latinoamérica, es importante conocer cómo funcionará la plataforma y cómo los usuarios podrán interactuar con este sistema de streaming que está causando furor debido a la gran variedad de contenidos que posee como parte de su catálogo.

De acuerdo con el portal oficial del servicio, pueden tener hasta 7 perfiles en tu cuenta, por lo que no habrá problemas respecto al número de personas que pueden crear su lista y así no modificar el algoritmo de contenidos que ofrece el sistema de “Video on Demand” de Disney.

Aunque eso sí, es importante saber que aunque puedes tener hasta siete usuarios como parte de una misma cuenta, solo puedes reproducir en cuatro pantallas al mismo tiempo; por lo que en caso de que las otras tres personas busquen reproducir el material, aparecerá una advertencia.

Algo característico de este nuevo servicio de streaming es que tu perfil puede ser personalizado con los personajes principales de Disney, y hay una gran variedad de opciones para representar tu perfil de usuario en esta novedad que ofrece la compañía.

Para agregar un usuario a tu cuenta solo debes desplazarte al menú de tu app, seleccionar “Añadir Perfil”, posteriormente te pedirá que escojas un ícono que represente a tu cuenta. Después de ello, te pedirá que le asignes un nombre y al hacerlo ya puedes guardar tu selección.

Con información de Radio Fórmula