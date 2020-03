¿Cuánto vive el COVID-19 en superficies?

El riesgo de contagio es real y muy rápido, por eso te decimos cuánto vive el coronavirus en superficies y tomes tus precauciones.

Y sí, limpiar y lavarse la manos es lo más efectivo para estar a salvo.

Sin embargo, si no sabes cómo se comporta el coronavirus en contacto con ciertos materiales, no sabrás cómo limpiar correctamente y las medidas de precaución no servirán.

El Centro para el Control y Protección de Enfermedades en Estados Unidos han explicado exactamente cuánto tiempo puede durar el coronavirus en superficies específicas, y qué se debe hacer para matar los gérmenes.

¿Cuánto vive el coronavirus en superficies?

Un nuevo estudio analizó la efectividad de los aerosoles desinfectantes en superficies para COVID-19.

Investigadores del Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos, Princeton, la Universidad de California y los CDC descubrieron que el coronavirus vive: Hasta tres horas después de la aerosolización

– Hasta tres horas en el aire

– Hasta cuatro horas en cobre

– Hasta 24 horas en cartón

– Hasta dos o tres días en plástico y acero inoxidable

Cuanto menos porosa sea una superficie, más probable es que tenga el virus en sus manos.

Y sólo para que tengas una referencia, el virus de la gripe convencional puede permanecer vivo en superficies durante aproximadamente 48 horas.

¿Cómo limpiar?

Antes que todo, médicos e investigadores han hecho énfasis en que es mucho más probable que contraiga coronavirus por contacto con gotas producidas cuando una persona infectada tose o estornuda.

Es mucho menos probable contraerlo simplemente tocando una superficie donde aterriza el virus.

Aún así, limpiar es indispensable.

En el caso de desinfectantes en aerosol, como Lysol, hay un punto importante.

Cuando lo uses en una superficie dura, como la perilla de una puerta o la mesa, déjalo reposar durante un par de minutos para que tenga tiempo suficiente para matar los gérmenes antes de limpiarlo.

También es indispensable que limpies tu teléfono, uno de los objetos de uso cotidiano que más gérmenes almacena.

