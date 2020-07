Cubrebocas, sana distancia y gel antibacterial serán obligatorios para reanudar misas

Por Roberto Castillo

La Arquidiócesis primada de México anunció criterios para el regreso gradual a misas presenciales y a las actividades pastorales, cuya fecha se dará a conocer dependiendo de las autoridades locales.

El documento exhorta a que personas pertenecientes a grupos de riesgo por Covid-19, continúen participando en los eventos religiosos a través de redes sociales o viéndolos en canales de televisión.

Respecto a los templos, destacó que antes de abrirlos deben desinfectarse y fumigarse, así como mantener un solo acceso en el que se tomará la temperatura, aplicarán gel antibacterial y revisarán el uso obligatorio de cubrebocas.

El número recomendable de asistentes dependerá de la amplitud de cada recinto sagrado. En la fase naranja no sobrepasará el 30% de la capacidad del templo, mientras que en el semáforo amarillo será del 60%.

Para el sacramento de reconciliación, el sacerdote y penitente deben portar cubrebocas todo el tiempo; para el bautismo y confirmación se omitirá la signación en la frente, no se tocará al bautizando durante la unción pre-bautismal y post-bautismal, por lo que se usará un hisopo o algodón; no se usarán hojas dominicales, la sagrada comunión se entregará en la mano y no habrá saludo de la paz.

Las celebraciones de matrimonio no podrán exceder el 30% de la capacidad del recinto. El rito de exequias cristianas se podrá realizar con un máximo de 15 personas y todos con cubrebocas.

La nueva normalidad esta cerca y las ceremonias religiosas, serán diferentes en próximos días se darán a conocer en función de las autoridades correspondientes su retorno, informó la Arquidiócesis primada de México. Exhortan a quedarse en casa 🏠



Vía @RoverCastillo pic.twitter.com/zSKasjQbdG — Oro Noticias (@OroNoticiasPue) July 10, 2020

Te recomendamos