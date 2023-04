Cuerpos de migrantes fallecidos en incendio serán repatriados este martes

Este próximo martes 11 de abril, serán repatriados los cuerpos de 17 guatemaltecos fallecidos en el incendio en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua, el pasado 27 de marzo.

De acuerdo con reportes, funcionarios de México y Guatemala trabajan en “la planeación y logística” para la repatriación de los 17 guatemaltecos.

Sin embargo, hasta el momento no ha información sobre si el regreso de los cadáveres serán vía aérea o por traslado terrestre a los lugares de donde eran originarios.

“Todos los gastos de repatriación hasta sus comunidades, estarán a cargo del gobierno de México, tal y como ese país lo ofreció desde un principio”, informaron las fuentes diplomáticas, según información de El Universal.

No obstante, hay cuerpos de migrantes que no han podido ser identificados, ya que se esperan resultados de pruebas de ADN, ya que no contaban con Documento Personal de Identificación (DPI), así como tampoco “se pudo constatar su identidad por medio de huella dactilar”.

Por: Redacción

Editor: Guillermo Leal