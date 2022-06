Cumbre de las Américas: Bo Derek pide proteger los océanos

Bo Derek, estrella de Hollywood, participó en la Cumbre de las Américas para tomar conciencia por el cuidado del medio ambiente.

En su participación en la Cumbre hizo un llamado para proteger los océanos y las Islas Galápagos también comentó su interés en el tema del medio ambiente.

“Muchos no prestan atención pese a que somos ciudadanos del mundo y en particular me interesa la preservación marina, mi corazón está con las Islas Galápagos, es un lugar muy importante, un lugar número uno en el que se deben hacer las cosas bien”, aseguró Bo Derek.

También dijo no ser experta en estos temas y considera que los océanos son parte del equilibrio de la vida en la Tierra.

Desde la Cubre de las Américas promovió acciones para reducir el consumo de plástico y no esperar a que los gobiernos tomen conciencia sobre una crisis ambiental.

