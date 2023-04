Cumplir normas con medios tecnológicos reducirá contaminación: Ambiente

El gobierno presente de Sergio Salomón hará que Puebla sea punta de lanza en sustentabilidad de la industria textil y de la construcción, con el cumplimiento de las normas aplicables mediante implementación de tecnología, cuidado de los recursos naturales y transparencia.

Así lo precisó la secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, Beatriz Manrique Guevara durante la “Presentación de Acciones de Medio Ambiente e Infraestructura”, en donde agregó que la recomendación 10/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reorientó el esfuerzo de los tres órdenes de gobierno, al que de manera destacada se sumaron empresarios, academia y sociedad en general.

“La recomendación, entonces, se convirtió en un aliciente, porque no hablar de un tema no quiere decir que no existe un problema. La dificultad sigue ahí y en el caso del Atoyac puede generar enfermedad y una erogación pública que significa dejar de invertir en otras áreas del desarrollo y bienestar de las personas”, expuso.

Con la presencia de la presidenta municipal de Huejotzingo, Angélica Alvarado; el delegado del INFONAVIT, Tony Kuri y representantes de la Comisión Nacional del Agua y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Beatriz Manrique Guevara dio a conocer que 36 empresas textiles de este municipio están adheridas al convenio para mitigar daños a cuerpos de agua, lo que se complementa con obras municipales como el canal de concreto hidráulico El Ajal para evitar descargas irregulares así como la construcción de 40 biodigestores.

En el tema textil, representantes empresariales externaron el compromiso de usar menos agua y cloro en sus procesos, en cambio, aplicar técnicas de ozono y otras tecnologías, mientras que el sector de la construcción ofreció usar técnicas de avanzada para reducir el consumo del vital líquido, energía eléctrica y captar el agua de lluvia.

