Curva de contagios de Covid-19 se aplanó en México, afirma López-Gatell

Por Redacción

El subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell, afirmó este martes que, con la duplicación de casos de coronavirus cada seis días, nuestro país ha aplanado la curva de contagios, pero que esto no significa que haya menos, sino que se hacen más lentos.

“México ha tenido una duplicación inicial de casos cada dos días, para el día 40 tuvimos un cambio y ahora hay duplicaciones cada 6 días, lo que significa que se hace cada vez más lenta”, dijo el funcionario federal en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Sin embargo, llamó a no entrar en una confusión porque esto no quiere decir que es realmente plana, pues esto significaría que no hay epidemia, “lo que quiere decir es que habríamos tenido muchos casos de no implementar las medidas de mitigación”.

Por lo anterior, dijo que gracias a la Jornada Nacional de Sana Distancia implementada el pasado 23 de marzo en toto el país, se han reducido los contagios hasta en un 70 por ciento.

Te recomendamos

Con información de El Universal.