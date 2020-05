Curva de contagios en Puebla y Tlaxcala comienza a ascender, alerta López Gatell

Por Alejandra Olivera

El subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell Ramírez, informó que en la región Puebla-Tlaxcala el número de contagios apenas empieza su ascenso, debido a la dispersión de casos en zonas rurales, por lo que todavía no hay una predicción exacta de cuándo ocurrirá el punto más alto de contagios y por ende el descenso de los mismos.

Lo anterior, tras informar que en Puebla existen mil 120 casos acumulados de Covid-19, de los cuales 244 son casos activos; no obstante dijo que el número de casos aún no convergen con la predicción, lo que calificó como hecho inusual en el comportamiento del virus.

“En algunas zonas cuando se hace la proyección para una ciudad o región en particular si no se consideran la ocurrencia de casos en municipios rurales entonces la predicción no converge, por lo que identificamos una dispersión de casos”, expresó.

Además dio a conocer que del total de casos activos, 54 corresponden a personal del sector Salud; aunque no precisó el acumulado de casos, indicó que dos médicos y dos trabajadores clínicos han fallecido a causa de dicho virus.

En los datos presentados por el director general de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra, al corte del 11 de mayo, se refiere que Puebla es la séptima entidad con más contagios en el país.

Así como que en hospitales de la entidad hay una disponibilidad para pacientes infectados del 78 por ciento en áreas generales y del 77 por ciento en terapia intensiva.

La dependencia federal reconoce 146 fallecimientos por dicha enfermedad en el estado y que su tasa de incidencia es de 3.69 por cada 100 mil habitantes.

