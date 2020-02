Da permiso IMSS a empleados para desayunar dentro de clínicas y en horas de trabajo

Por Roberto Castillo

Trabajadores de la clínica IMSS de Cuautlancingo desayunan durante horas de consulta debido a la gran carga de trabajo, justificó la delegación del Seguro Social luego de una denuncia de un radioescucha que tuvo que esperar más de una hora a ser atendido porque el personal estaba comiendo.

“Me presente una clínica para las vacunas de cuatro meses, éramos cerca de 10 personas había dos enfermeras, una doctora y un doctor, en media hora pasaron dos personas, después de eso ya no pasó nadie, no había movimiento ni nada, yo ya desesperado me di cuenta que la enfermera estaba en un negocio de enfrente de la clínica, desayunando mientras los demás estuvimos esperando más de una hora”, refirió el radioescucha.

En seguimiento al reporte de Oro Noticias, el radioescucha también acusó falta de vacunas para hepatitis B, pues acudió a la clínica y encontró un a fila superior a 10 personas con su hija en edad preescolar y tendrá que regresar un mes después.

En respuesta la delegación IMSS, señaló que en este punto se ha brindado la mayor aplicación en el estado.

