Daft Punk comparte coordenadas del Zócalo de CDMX

El dúo francés Daft Punk compartió a través de una campaña difundida en Spotify las coordenadas que dirigen al Zócalo de la Ciudad de México.

La reciente actualización en la portada de la canción ‘Fragments of Time’ de Daft Punk en Spotify, en colaboración con Todd Edwards, puso en alerta a los fans del grupo de música house.

Mientras que las coordenadas (19°25’57.5”N 99°07’59.3”W) que dirigen al Zócalo vienen acompañadas con la fecha 11 de mayo y la hora 10 AM, se presume que habrá un anuncio por el décimo aniversario de ‘Random Access Memories’, presentado en 2013.

Además, compartieron también coordenadas que arrojan a Santa Mónica, California (Estados Unidos) localidad en la que el 12 de mayo se anunciarán actividades sobre la conmemoración del disco.

En febrero de 2021 Daft Punk anunció su separación tras 28 años de carrera conjunta, noticia que dieron a conocer el 22 de febrero con el video ‘Epilogue’, misma que su publicista confirmó sin dar más detalles.

En enero de 2023 Thomas Bangalter, exmiembro del icónico dúo, anunció su primer álbum en solitario un trabajo orquestal titulado ‘Mythologies’ que supone su regreso a la primera línea de la industria tras la separación de los dos “robots” en 2021.

Tras el anuncio, Thomas ha realizado algunas apariciones en las que se retira el casco para dar algunos anuncios, como el estreno de su disco como solista y hasta advertencias sobre la inteligencia artificial.

“Mis prioridades en este mundo en 2023 están del lado de los humanos, no de las máquinas. No tengo absolutamente ningún deseo o intención de ser un robot en 2023. No hay absolutamente ninguna razón por la que quisiera ser uno”, dijo en una entrevista para la revista Time.

