Dan cristalazo a tienda de colchones en colonia Bugambilias

Unos sujetos le dieron un cristalazo a una tienda de colchones, en la colonia Bugambilias de la ciudad de Puebla.



Tras activase la alarma, los elementos de la Policía Municipal se movilizaron esta mañana al establecimiento ubicado sobre la calle 16 de Septiembre y la esquina con la avenida Margaritas.



A su llegada, realizaron diversos recorridos por la zona que es una de las más concurridas de la ciudad.



No obstante, no lograron localizar a los presuntos responsables, de quienes se desconoce si escaparon a pie o a bordo de alguna unidad.



En este momento, los uniformados mantienen resguardado la tienda de colchones mientras llega el encargado para que realice una inspección y determine si los sujetos se llevaron o no algo de valor.

Por: Andrés Sánchez

Editor: Guillermo Leal