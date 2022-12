Dan prisión preventiva a ex fiscal de Puebla, Gustavo “N”

A proceso fue vinculado el ex fiscal de Investigación Metropolitana de Puebla, Gustavo Luis “N”.



La decisión la tomó este jueves una Juez de Control tras reiterar que presentó documentos falsos para obtener el título de notario.



Asimismo, le ordenó al ex funcionario cárcel preventiva al ex funcionario en el Penal de San Miguel.



Por otro lado, la autoridad judicial otorgó plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria antes que le dicte sentencia condenatoria.



Gustavo Luis N. fue arrestado el pasado lunes 12 de diciembre en la colonia Reserva Territorial Atlixcáyotl, como Oro Noticias lo dio a conocer.



Al hombre también se le señala de dejar en libertad en el 2020 a “El Grillo”, supuesto líder narcomenudista, que actualmente está preso en Oaxaca, cuando era fiscal Investigación Metropolitana de Puebla.

La @FiscaliaPuebla cumplió orden de aprehensión contra Gustavo Luis N., acusado por los delitos de uso de documento público falso y uso de documento privado falso presuntamente cometidos para obtener la patente al ejercicio del Notariado en 2018.



📄 https://t.co/icrlOaoQzp pic.twitter.com/DBfkjqCEnv — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) December 13, 2022





Gustavo Luis N. desempeñó este puesto durante el sexenio de Antonio Gali Fayad.



También fue subsecretario de Investigación e Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Estatal con Jesús Morales Rodríguez. En el 2018 fue fue el encargado de la Notaría 12 de Cholula.

Por: Andrés Sánchez

Editor: Guillermo Leal