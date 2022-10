DAP en Puebla capital va si Rivera se alinea con el Congreso

El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, deberá apegarse a las reglas jurídicas y políticas del Congreso del Estado, o de lo contrario, se arriesga a perder el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) para el 2023.



Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó firme el DAP tras determinar que la fórmula establecida por el Poder Legislativo es constitucional, el Cabildo de la capital poblana contempla una fórmula distinta que podría tirarles el cobro.



Adicionalmente, las ‘grillas’ políticas al interior de la bancada del PAN ponen en vilo la aprobación para el edil Rivera Pérez, quien primero deberá asegurar que los diputados de su partido voten a favor del tema para que el resto de grupos legislativos también lo hagan.

Fórmula distinta pone en vilo el DAP



El coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), Eduardo Alcántara Montiel, reveló que un error técnico podría ser impedimento para que el Congreso local autorice el cobro del DAP en el municipio de Puebla.



En entrevista, el legislador señaló que el Cabildo de la capital solicitó la inclusión del cobro a través de una fórmula diferente a la que fue propuesta por el Poder Legislativo; misma fórmula que ya recibió el “visto bueno” de la SCJN.



A pesar de que los diputados locales fijaron una fórmula única de cobro para todos los municipios, el alcalde Eduardo Rivera siguió otra línea y propuso una similar a la planteada por Tlaxcala, la cual fue rechazada por la Corte en días pasados.



En caso de que el gobierno municipal mantenga la fórmula “errónea” para solicitar el DAP dentro de su Ley de Ingresos 2023, el Congreso del Estado contará con elementos jurídicos para rechazarle el cobro, previó Alcántara Montiel.

Falta de cabildeo también pone en riesgo el DAP



Además de las cuestiones técnicas-jurídicas, el diputado Eduardo Alcántara evidenció que el edil Rivera Pérez no ha realizado cabildeo político para asegurar que la bancada del PAN apoyará el cobro del DAP.



Refirió que el alcalde no ha sostenido acercamientos con los nueve integrantes del grupo legislativo hasta la fecha, hecho que pone en duda sus votos a favor.



También subrayó que del respaldo del PAN será determinante para que el resto de fracciones parlamentarias voten a favor del tema, pues de lo contrario, ocurrirá lo mismo que el año pasado cuando le rechazaron el DAP por primera vez.



“Será un asunto jurídico si plantean una fórmula distinta a la que ya se declaró constitucional. Y político, si no hacen la chamba de cabildeo con las distintas fuerzas políticas”, expresó Alcántara Montiel.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Pérez Leal

