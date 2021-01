Dave Bautista ofrece 20 mil dólares por detener a quien grabó “Trump” en un manatí

El actor estadounidense y excampeón de lucha libre Dave Bautista ofreció una recompensa de 20 mil dólares por información que ayude a encontrar a la persona que grabó la palabra “Trump” en el lomo de un manatí en las aguas de Florida. La estrella de “Guardianes de la galaxia” lo anunció a través de su cuenta de Twitter.

Los manatíes son una especie marina que se encuentra en peligro de extinción y causarles daño puede ser penado con una multa de 50 mil dólares y hasta un año de cárcel, según el Centro para la Diversidad Biológica de Saint Petersburg, en Florida.

It’s a crime to interfere with the endangered #manatees, which are protected under multiple federal laws.



Harassment of a manatee is punishable by a $50,000 fine and up to one year in prison.



Do you have information about this crime?



📞 1-844-397-8477https://t.co/R2mWjoDMOI pic.twitter.com/IpU3EmbJqL