De abuso sexual acusan a abuelo de “El Juego del Calamar”

El actor de 78 años, O Yeong-su fue acusado de abuso sexual contra una mujer durante 2017 en Seúl.

O Yeong-su es famoso por su papel en la exitosa serie “El Juego del Calamar” y fue acusado por la mujer, quien asegura, fue hostigada y tocada por el actor durante 2017 en una fiesta.

Últimas noticias: México vota contra freno a venta de partes de hipopótamo

La denuncia fue presentada por la víctima en diciembre de 2021.

No obstante, la investigación se cerró en abril de 2022 por falta de pruebas, de acuerdo con las autoridades de Suwon.

Algunas publicaciones especializadas dijeron que el caso fue reabierto a petición de la víctima.

El actor negó todas las acusaciones: “Solo tomé su mano para guiarla en un camino alrededor de un lago. Me disculpé porque dijo que no haría un escándalo por eso, pero eso no significa que admito los cargos”, indicó el actor en declaraciones para la cadena coreana JTBC.

Te sugerimos: Empleados de Yeezy y Adidas acusan a Kanye de abuso laboral

Por: Redacción

Editor: Iván Betancourt

TE RECOMENDAMOS: