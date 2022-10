¿De cuánto serán las multas si no realizas la verificación vehicular?

Quienes no cumplan con la verificación vehicular deberán pagar multas de entre mil 900 y 2 mil 900 pesos aproximadamente; sin embargo, no se podrán aplicar sanciones en aquellos municipios donde todavía no hay verificentros.

En conferencia de prensa, la secretaria de Medio Ambiente estatal, Beatriz Manrique Guevara señaló que a partir del 24 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2022 tendrán que cumplir con la verificación obligatoria las unidades del transporte público, incluyendo taxis y los servicios de plataforma como UBER y DiDi, mientras que el calendario para autos de uso particular se publicará en la última semana de diciembre.

Destacó que quienes no cumplan con la verificación serán sancionados con multas de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), es decir, mil 924 pesos y hasta 2 mil 886 pesos, las cuales son aplicables para todo tipo de vehículos, aunque en el caso de unidades del transporte público la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) también impondrá sanciones a los concesionarios que no cumplan con éste requisito.

Al respecto, el mandatario poblano señaló que aunque el Estado licitó 34 centros de verificación vehicular, los empresarios interesados presentaron propuestas débiles para obtener la concesión de 18 verificentros, por lo que quedaron acéfalos, entre ellos lo que se ubicarían Acatlán, Ajalpan, Amozoc, Chalchicomula de Sesma, Huauchinango, Izúcar de Matamoros, San Pedro Cholula, Tecamachalco, Tepeaca, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Xicotepec, Zacapoaxtla y Zacatlán.

Por ello dijo que en esos lugares no se puede exigir, ni aplicar multas a automovilistas por no contar con la verificación vehicular, lo cual debe ser considerado por el personal de las Secretarías de Seguridad Pública, Medio Ambiente, así como de Movilidad y Transporte, los cuales iniciarían operativos el próximo año.

No obstante, dio a conocer que el próximo martes 25 de octubre cuando se emita una segunda licitación para concesionar los 18 verificentros restantes, los cuales se deberán instalar lo antes posible.

Portal de citas abre este jueves

Manrique Guevara detalló que a partir de la siguiente semana los 16 nuevos verificentros comenzarán a brindar el servicio de verificación vehicular a unidades del transporte público, así como a los particulares que de manera voluntaria lo requieran, para quienes el certificado obtenido será válido durante el primer semestre de 2023.

Refirió que el costo de la verificación para vehículos híbridos y eléctricos será de 210 pesos y deberán realizar el trámite en las ventanillas del Centro Integral de Servicios (CIS), mientras que para el resto de automotores el costo será de 628 pesos y deberán acudir a los verificentros.

Para evitar las filas, indicó que se habilitó en la página citasenlinea.puebla.gob.mx un espacio para agendar las citas a los centros de verificación vehicular, el cual se habilitará la mañana del jueves 20 de octubre.

Ahí deberán registrar algunos datos contenidos en la tarjeta de circulación y se verificará que estén al corriente en pagos de control vehicular y fotomultas, pues en caso de tener adeudos no podrán verificar sus unidades.

Enfatizó que la dependencia a su cargo cuenta con una sala especial desde donde se supervisará en tiempo real lo que ocurre en los centros de verificación, esto con el objetivo de inhibir actos de corrupción, para lo cual también se dispuso el teléfono 222 273 6800 extensiones 1133, 1127 y 1137 para presentar quejas o aclarar dudas.

