De neopreno, tela o pellón, los cubrebocas, el nuevo accesorio que da trabajo a poblanos

Por Roberto Castillo

Luego de la publicación del decreto del gobernador que exige el uso de cubrebocas, la manufactura de este accesorio abre posibilidades de empleo y de estilo para los ciudadanos.

Lulú aprovechó su talento en la confección de prendas para cuidar a su esposo con diabetes ya que transformó un chaleco de neopreno y le hizo 8 cubrebocas lavables. La mujer, quien se recupera de una operación cerebral, comparte su idea a los interesados.

“Estuve haciendo pruebas y con telas pero necesitaba uno que no saliera, ni entrara agua o aire y como tenía un chaleco para ejercicio, lo utilicé y quedaron muy bien, el material es neopreno delgado y las medidas son 33 cm. de largo y 11 cm. de ancho, toda mi vida he trabajado en la confección se me hizo muy fácil pero cualquier persona lo puede hacer y les van a durar mucho como son lavables”, dijo.

El poblano Iván abrió su pequeño taller de costura para sumar a seis mujeres amas de casa o ex trabajadoras de Finsa, despedidas a raíz del Covid-19, quienes juntos confeccionan cubrebocas doble capa de tela pellón polipropileno repelente al agua.

“Nosotros nos dedicamos a la publicidad, pero al igual tenemos un pequeño taller de costura, estoy al frente de un pequeño grupo de personas que se quedó, por la contingencia, sin empleo… estoy generando un poco de empleo”, afirmó.

De neopreno, tela o pellón, los cubreboca, el nuevo accesorio de poblanos y que abre la posibilidad de un negocio. Lety los venden a 130 pesos por 10 piezas. Contáctala 📲 222 380 3334



Por otro lado, Lety, empresaria de “Mandiles coquetos” amplió su catálogo a este accesorio, hecho de algodón, poliéster y resorte fijado a las orejas con variados diseños como frutas, puntitos o lisos.

“Tenemos un pequeño taller de mandiles y debido a la necesidad que ahorita estamos pasando y al abuso que muchas personas están teniendo con esto de los cubrebocas, fue que decidimos hacerlos. Con resorte se detienen del oído, el material es de algodón, algunos son de poliéster, todos son divertidos porque son de diferentes figuras, de sandía, puntitos, cuadritos, lisos, de todo un poco”, compartió.

