AMLO pide “perdonar” a Yahritza y su Esencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los mexicanos perdonar al grupo ‘Yahritza y su Esencia‘ tras la polémica que se desató sobre su presunto rechazo a México.

“Es algo muy importante, ellos ya ofrecieron disculpa, la niña está mal, pues cómo no, si fue mucho muy cuestionada, entonces no debemos caer en extremos, no debemos hacer eso, debemos perdonar”, comentó .

Aunque en redes sociales siguen las críticas para Yahritza y sus dos hermanos, Armando y Jairo, López Obrador presentó su canción “Frágil”, misma que interpretan con Grupo Frontera, y aprovechó para pedirle a la sociedad mexicana que el episodio sea superado.

“Ellos son mexicanos, son nuestros y son seres humanos, independientemente de cualquier cosa, nosotros estamos a favor de la fraternidad universal, entonces sí va a venir y le vamos a pedir a alguien que la lleve a comer unos buenos tacos y unos tamales”, dijo el presidente mexicano.

Al final, el mandatario recordó que en el marco de las fiestas patrias, Grupo Frontera se presentará en el zócalo capitalino e hizo la invitación a ‘Yahritza y su Esencia‘ para formar parte de la presentación.

