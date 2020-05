Decapitado encuentran cuerpo de un hombre en Texmelucan

Por Andrés Sánchez

Sin cabeza hallan el cadáver de un hombre sobre la cinta asfáltica del nuevo libramiento Huejotzingo-San Martín Texmelucan.

Automovilistas reportaron al número del 911 esta mañana reportaron que a la altura del viejo basurera había un cuerpo tirado.

Por lo anterior, policías municipales de Huejotzingo y de la Policía Estatal se movilizaron a la vialidad.

A su llegada, indicaron que se trataba del cadáver de un hombre que no no tenía cabeza, la cual no localizaron en las cercanías.

Como no lograron determinar si se trató de un atropellamiento o de un homicidio, los uniformados avisaron a las autoridades ministeriales, quienes realizan las diligencias.

