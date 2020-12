Descodifican mensaje del “Asesino del Zodiaco”, 50 años después

Un equipo de entusiastas de la criptografía anunció que descifró con éxito uno de los mensajes codificados enviados hace más de 50 años por el “Zodiac Killer”, un asesino serial que aterrorizó al norte de California a fines de la década de 1960 y permanece sin identificar.

El mensaje fue enviado en noviembre de 1969 al periódico San Francisco Chronicle por el presunto asesino, y su código constaba de una serie de letras y símbolos encriptados.

Los detectives esperaban que el mensaje codificado contuviera la identidad del criminal, que cometió al menos cinco asesinatos en 1968 y 1969 pero reclamó 37 en total, e inspiró a otros asesinos seriales.

Según el trío de criptógrafos, en el mensaje descodificado su autor alardea y desafía a las autoridades pero no brinda pistas reales sobre el móvil o la identidad del autor de los crímenes.

“Espero que se estén divirtiendo mucho tratando de atraparme … No le tengo miedo a la cámara de gas porque me enviará al paradice (sic) mucho antes porque ahora tengo suficientes esclavos que trabajan para mí”, dice.

David Oranchak, un diseñador web estadounidense de 46 años, necesitó varios programas de computadora y años de trabajo para descifrar el complejo código en el que comenzó a trabajar en 2006.

Fue ayudado por Sam Blake, un matemático australiano, y por Jarl Van Eykcke, un especialista en logística belga, quien dijo al San Francisco Chronicle, que confirmó el descubrimiento con el FBI, la agencia federal a cargo de la investigación.

Un primer mensaje enviado a los periódicos de California fue decodificado por un maestro de escuela y su esposa en 1969.

So the '340 Cipher' of the #ZodiacKiller has finally been broken after 51 years, unbelievable to think that he was never caught pic.twitter.com/XkXWXSkVLS