Dejan plantado a Eugenio, perrito que sería adoptado pero ‘ya no quisieron’

Eugenio, un perrito rescatado de la calle, tenía la esperanza de tener un nuevo hogar luego de que una mujer en Tamaulipas se interesó por adoptarlo, pero a la hora en que sería entregado a su nueva dueña, ella se echó para atrás y generó gran tristeza e indignación entre los pobladores.

Según relató la Asociación ‘Melody Patitas’, quien puso en adopción a Eugenio, una mujer llegó con ellos hace unos días y se mostró muy interesada en adoptar a Eugenio, un perrito cariñoso, juguetón y de raza mestiza que buscaba un hogar.

En apariencia ella tuvo unos 10 días para decidir y preguntar si la adopción iba a ser posible, pues en ‘Melody Patitas’ tratan de que cada mascota vaya a un buen hogar; ella dijo que todo estaba bien, incluso acordaron fecha y día de entrega, por lo que bañaron y arreglaron a Eugenio, pero todo se vino abajo.

“Nos dijo que se lo lleváramos el fin de semana después de la 6:00 p.m. Llego a casa toda acarrereada, y bañamos a Eugenio para entregarlo limpio, con uñitas recortadas, cartilla de vacunación; le vuelvo a llamar y me dice que en 15 minutos me confirma (…) casi una hora después me dice que siempre no va a adoptarlo, porque al platicarlo con su mamá le dijo que no”, publicaron.

Tras darse a conocer la noticia, hubo muchos comentarios en contra de la mujer que iba a adoptar a Eugenio, pues la calificaron de irresponsable e inconsciente tras ese acto; hubo quien celebró el hecho, pues comentaron que el perrito merecía una mejor dueña que ésta mujer.

Pese a que de momento parece que Eugenio sigue sin encontrar un hogar, se prevé que no tardará mucho en hacerlo, ya que al volverse viral en redes sociales, seguramente se interesarán en él.

