¡Qué tal! Demanda a su novio por no proponerle matrimonio tras 8 años juntos

Una joven ha demandado a su novio por no proponerle matrimonio a pesar de que ya llevaban ocho años de relación. El hecho tuvo lugar en un Tribunal de Zambia y ha sido difundido este martes por medios locales.

Según el reporte, Gertrude Ngoma, de 26 años, interpuso el reclamo legal contra Herbert Salaliki, de 28 años, por hacerle perder su tiempo tras descubrir que frecuentaba a otra mujer y asegurar que ahora dudaba de la lealtad de su pareja.

“Él nunca ha hablado en serio, por eso lo llevé a la Corte, porque merezco saber el camino a seguir y nuestro futuro”, declaró Ngoma, quien tiene un hijo con su novio.

En su defensa, Salaliki argumentó que no tenía las posibilidades financieras adecuadas para pagar una boda. No obstante, el joven también culpó a su novia por no brindarle la atención necesaria.

Por su parte, el juez a cargo del caso aconsejó buscar vías de reconciliación fuera de los tribunales como una de las mejores alternativas para solucionar el problema.

Te recomendamos

Con información de El Universal