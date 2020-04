Demócratas piden a Trump parar construcción del muro y centrarse en Covid-19

Un grupo de más de cuarenta legisladores demócratas instó este viernes al presidente estadounidense, Donald Trump, a detener “de inmediato” la construcción del muro en la frontera con México para centrarse en la crisis sanitaria provocada por el coronavirus SARS-CoV-2.

“Nuestro gobierno no debe abandonar a nuestros ciudadanos en su hora de necesidad. Debemos dedicar todos los recursos para abordar la crisis del COVID-19. Mis colegas y yo solicitamos que detenga de inmediato la construcción del muro fronterizo”, señaló la representante en la Cámara Baja Grace Napolitano, que representa al distrito 32 de California.

En concreto, Napolitano se refirió a los recursos, tanto económicos como de personal, del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en sus siglas en inglés) y del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE, en inglés).

La representante californiana envió una carta a la Casa Blanca en la que pidió que estas dos agencias ayuden a “parar el virus”, ayuden “a las comunidades locales” y prevengan “la muerte de miles de estadounidenses“, en vez de seguir levantando el muro en el linde sur del país.

