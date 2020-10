Demonio de Tasmania regresa por primera vez en 3 mil años a Australia

El demonio de Tasmania, personaje plasmado en las caricaturas, está en la mira del cuidado los animalistas que buscan preservarlo y así lo han logrado en un trabajo en equipo Aussie Ark, Global Wildlife Conservation y Wild Ark.

Estas organizaciones lograron algo histórico al llevar a esos animales por primera vez en 3 mil años a Australia continental, fuera de la isla de Tasmania en donde la especie corre un grave peligro en la actualidad.

Tasmanian Devils are making a comeback with the help of some friends! Friends of @wildark, @ChrisHemsworth and @Elsapataky_ helped reintroduce 11 devils to the wild Sept. 10. @Aussie_ark is monitoring the devils and all seem to be doing well. #DevilComeback #RewildAustralia. . pic.twitter.com/Uck8P30DRR