Denuncia usuaria malos tratos de chofer de Ruta 38

Por Roberto Castillo

Una mujer que se dirigía al ISSSTEP, acusó que recibió maltrato por parte del chofer de la ruta 38 al portarse altanero con ella, la mujer señaló que el conductor le aventó el cambio y le dijo que si no le parecía que se bajara.

La mujer indicó que acude con frecuencia al ISSSTEP para su tratamiento de hipertensión y no había recibido antes con un trato similar en el transporte público.

“Tomo la ruta 38 y muy groseramente me dice que son 8.50 que, si me parecía y que, si no, que me bajara no me quedó otra, y me aventó 1.50 de cambio, no se me hace justo porque tras esta situación, es por lo grosero”

En respuesta, la Secretaría de Movilidad y Transporte supervisará el desempeño de los conductores.

