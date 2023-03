Denuncian a deudores alimentarios con tendedero en Puebla capital

Puebla ocupa el segundo lugar en cantidad de deudores alimentarios a nivel nacional, pues hay cerca de 800 mil “mujeres autónomas” con infancias cuyos progenitores no los reconocen ni se hacen cargo de su manutención, indicó Diana Luz Vázquez, promotora de la Ley Sabina.

La iniciativa lleva el nombre de su hija, quien inspiró esta ley que se presentará en la entidad poblana con el objetivo de sancionar a los deudores alimentarios.

“No es mi hija y hazle como quieras”, le dijo un día el padre de la menor y no le respondió el teléfono. En una ciudad que no conocía se dio cuenta de lo normalizado que tenía la sociedad el abandono de mujeres embarazadas o que al divorciarse se olvidan de los hijos.

Resaltó que sólo para iniciar el proceso legal para el reconocimiento de paternidad o del pago de pensión alimentaria, el gasto de un abogado oscila en los 10 mil pesos, cantidad que muchas mujeres no tienen.

Por ello, inició el recorrido por el país con tendederos en plazas públicas en los que exhiben a los deudores alimentarios, entre ellos se han encontrado a políticos de todos los partidos y funcionarios públicos, ejercicio que les ha funcionado pues al verse señalados ceden a cumplir con sus obligaciones.

“Los señores renuncian a su trabajo, los señores cambian de domicilio, son solapados por las empresas, los señores ocupan cargos públicos”, señaló.

Desde el Frente de Madres contra la violencia económica y los deudores alimentarios han recolectado los miles de casos por cada entidad federativa, por lo cual no sólo buscan impulsar esta ley en cada una de ellas, también la coordinación con autoridades federales para facilitar los procesos de demanda contra los hombres que buscan evadir sus responsabilidades.

Un ejemplo, comentó, es la búsqueda con la Secretaría de Relaciones Exteriores para la modificación de un formato en el que una mujer solicita los datos para demandar a un progenitor que se va a vivir a Estados Unidos, y no paga la manutención de sus hijos, ya que actualmente está en inglés, y eso impide que las mujeres conozcan que pueden acceder a este proceso.

¿En qué consiste su propuesta?

En Puebla las diputadas morenistas como María Yolanda Gámez Mendoza y Daniela Mier impulsarán una propuesta de la Ley Sabina, la cual presentarán en la Comisión Permanente para su análisis.

Las principales directrices de la Ley Sabina se encuentra la creación de un Registro estatal de deudores público, el cual comentó la activista serviría para que las mujeres que se relacionen con los que la integren sepan cuántas infancias dependen de ellos, lo cual podría prevenir casos de violencia de género como la violencia vicaria.

Otra es que les sean impuestas sanciones para obligarlos a cumplir, que los deudores no ocupen cargos públicos y hasta que las empresas sean sancionadas en caso de protegerlos.

Exhiben a exfuncionario municipal

En el tendedero colocado en la plancha del zócalo de Puebla, Amador Espinoza, identificado como ex funcionario del ayuntamiento de Puebla fue exhibido con su fotografía como uno de los deudores alimenticios.

“Las promesas de pago, no cubren las necesidades de hijas. #DeudoresAlTendedero”, se leía en uno de los principales carteles exhibidos.

Por Guadalupe Juárez

Editora: Brenda Balderas

