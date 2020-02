Denuncian desabasto de medicamentos en el ISSSTEP

Por Roberto Castillo

En seguimiento a los reportes ciudadanos del auditorio de Oro Noticias, María, derechohabiente del ISSSTEP, denunció desabasto de medicinas y falta de espacios de estacionamiento cuando lleva a consulta a su hijo ciego.

La usuaria, quien reside en Izúcar de Matamoros, señaló que la semana pasada no tuvo medicamentos para el tratamiento respiratorio de su hijo, situación que le representó un gasto no considerado superior a 800 pesos en un servicio privado. “Cada inyección cuesta 125 pesos, tuvimos que comprar seis. A mí no se me hace justo”, contó María a Oro Noticias.

Por otro lado, señaló que en las consultas que lleva a su hijo ciego a la sede principal en la capital, no hay lugares de estacionamiento. “Mi esposo fue al ISSSTEP y se llevó a mi hijo con discapacidad. Cuando llegaron el señor de la caseta de vigilancia les dijo que ya no había cajones para discapacitados. Necesitamos estacionamientos donde uno se sienta seguro”, dijo.

Cabe destacar que las denuncias ya están siendo atendidas con la usuaria, la dependencia se comunicará con María para confirmar la receta médica de su hijo y exhortará a los derechohabientes a respetar los cajones de estacionamiento para personas discapacitadas.

Te recomendamos