Denuncian golpiza de guardias en antro de Angelópolis

Ismael de 25 años relató que la madrugada del domingo 2 de julio, guardias de seguridad del antro club Pranna, ubicado en La Isla de Angelópolis, lo sacaron del lugar sin explicación y lo golpearon, por lo que interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

“Fui sustraído de mi mesa, lejos de mis amigos, sin una razón comunicada, un guardia de seguridad del lugar me escoltó a la entrada del establecimiento donde varios guardias de seguridad me esperaban y me golpearon brutalmente sin decirme el porqué”, relató.

Ismael, quien es estudiante, compartió que -mientras lo golpeaban- los guardias se reían de él, agresiones que cesaron hasta que un par de personas intervinieron.

Cuando Ismael se puso de pie, notó que le faltaba su cartera, les pidió a los guardias que se la devolvieran y lo hicieron, pero sin dinero, sin INE y tarjetas de crédito ni débito.

Su denuncia fue realizada en la Fiscalía de Investigación Metropolitana, la cual quedó en el expediente FGEP/CDI/FIM-/I/012885/2023.

Sin embargo, Ismael dijo temer por su vida, ya que los agresores se quedaron con su identificación, por lo cual los responsabilizó de cualquier cosa que les pudiera pasar a él o su familia.

Por tanto, pidió que se hagan públicas las cintas de seguridad tanto del interior como del exterior del establecimiento para que se conozca lo que sucedió y los agresores se hagan responsables de las lesiones que le provocaron.

Por Guadalupe Juárez

Editora: Brenda Balderas

