Denuncian prepotencia por personal en verificentro de bulevar Atlixco

Por Roberto Castillo

Personal del verificentro del bulevar Atlixco fue acusado de actuar con prepotencia contra un automovilista, luego de acudir en dos ocasiones para tratar de obtener el engomado. El usuario cuestionó el rechazo de su vehículo, pues lo había confirmado con su mecánico.

“El día sábado acudí a verificar mi auto, no lo pasaron por la máquina y pregunté ¿por qué? Me enseñaron (con un trato arrogante y prepotente) que la tapa del carter estaba sucia, les comenté que era normal por las condiciones de las calles pero según ellos conforme a su criterio era fluido de líquidos, les comprobé que no había tal fluido pero el gerente me contestó “no soy mecánico, soy técnico certificado”. Pregunto ¿Acaso estas personas no deberían tener por lo menos el conocimiento básico de mecánica? Y ¿Porque no se basa a la norma sino conforme a su criterio?

En una segunda ocasión, al recibir la constancia de rechazado, le pidieron hacer su revisión en otro verificentro.

En respuesta la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial le ofreció acompañamiento para hacer la denuncia formal en inspección y vigilancia en las instalaciones de dicha secretaría.

