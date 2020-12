Denuncian en redes a profesor por ver pornografía durante clase

as clases virtuales se convirtieron en la gran alternativa de millones de personas alrededor del mundo para no descuidar sus compromisos educativos, sin embargo, no todos adquirieron la responsabilidad que esto implica, como ocurrió con este profesor de Florida, a quien se señala supuestamente por haber atendido una clase desde su casa mientras miraba pornografía, a decir de un usuario de Twitter.

Fue el pasado 14 de diciembre de 2020 que Elijah Ruby (@elijahruby3) compartió en su cuenta de Twitter un video en el que el profesor Michael Braeseke, de la secundaria South Broward, aparece al frente de su monitor y en el que el audio aparentemente exhibe un contenido para adultos. No obstante, por las investigaciones tras la denuncia se sabe que el video no pertenece al usuario que lo difundió.

South Broward high school teacher Mr Micheal Braseke watches pornography in class. This teacher is a known pervert who has made inappropriate advances toward students in the past. @SBHSPrincipal How can you let this happen ? pic.twitter.com/gNoly72xcu — elijah ruby (@elijahruby3) December 14, 2020

Entre los comentarios en respuesta al material hay quienes señalan que han sido víctimas de las actitudes del profesor señalado; Por su parte, la directora respondió que este tipo de señalamientos se toman muy en serio y llamó a denunciar de manera directa ya que consideró que las redes sociales no son el mejor camino para este tipo de hechos.

My student’s welfare is always of the utmost importance & always will be. As a survivor myself, I would never ignore concerns expressed. Social media is not the best medium to address issues of this importance. Please encourage others to email/ call me. They ARE loved & valued! — Principal Brown (@SBHSPrincipal) December 15, 2020

De momento se mantiene una investigación para determinar la autenticidad del video y los señalamientos en contra de este profesor de 53 años. En otro tuit, Elijah señala que fue bloqueado por la directora de la secundaria en esta red social: “En lugar de responderme a mí y a las docenas de estudiantes que han compartido sus historias de acoso sexual, la directora de la secundaria South Broward decidió bloquearme. Cobardemente, pero no me sorprende”, compartió.

Rather then responding to me and the dozens of students who have offered there stories of sexual harassment the principle of SBHS chooses to block me. Cowardly, but not surprising. @SBHSPrincipal #MeToo pic.twitter.com/IU5w2tKSJS — elijah ruby (@elijahruby3) December 15, 2020

Te recomendamos

Con información de RT