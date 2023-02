Departamento de Diseño de la UDLAP realiza el Adobe Day

El Departamento de Diseño de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), realizó el Adobe Day, evento que contó con dos conferencias impartidas por el egresado Franco Barrueta Fonseca, director creativo y fundador de TOTEM Studio y Rafael Hidalgo y Terán, Senior Solution Consultant Digital Media de Adobe.

El Adobe Day arrancó con la bienvenida a cargo del Mtro. Juan Manuel Bada Dosal, académico del Departamento de Diseño de la UDLAP, quien celebró el interés y presencia de los estudiantes de planes de estudio como Diseño de Información Visual y Animación: “diseño, designio, darle sentido a todo lo que hacemos, eso es lo que quiere reforzar este evento, además de quitarnos estigmas que muchas veces tenemos del diseño, sobre todo desconocimiento de esta área que permite llegar a cualquier rincón de la actividad humana”, compartió.

Como primera charla, Franco Barrueta Fonseca, egresado en Diseño de Información de la UDLAP y director creativo de TOTEM Studio, compartió que ya que las necesidades del mercado cambian constantemente y se desarrollan nuevas tecnologías y programas, los diseñadores y animadores deben contar con bases sólidas, “si tenemos las bases sólidas de lo que es comunicación, diseño, storytelling y representación visual, podremos saltar muy fácilmente de técnica en técnica, conforme nuestro interés lo vaya pidiendo y conforme el mercado lo vaya requiriendo, yo creo que es un error si decidimos enfocarnos en una técnica creyendo que va prevalecer con los años”.

Asimismo, compartió que actualmente en el mercado laboral hay muchas oportunidades en la parte estratégica y de comunicación; “tenemos mucha gente que quiere animar y diseñar, pero no con un perfil de producción que sepa traducir la creatividad, coordinar un equipo, gestionar y tener una comunicación coherente con el equipo y el cliente. Esto es súper importante en cualquier estudio creativo y es algo que se está descuidando, por lo mismo de que la madurez de la industria en México todavía no ha llegado a niveles como los de Canadá, por ejemplo”, expuso.

Previo a la segunda conferencia titulada: «Adobe 3D&I en la era del Metaverso», el Mtro. Juan Mauricio Audirac Camarena, compartió que entre la UDLAP y Adobe existe un vínculo desde hace muchos años, “me da mucho gusto que sea Rafa el que regresa a dar esta plática”, expresó. Por su parte Rafael Hidalgo y Terán, invitado de honor de este espacio, inició su charla explicando que el metaverso apenas se encuentra en desarrollo del 1% y el 5%, por lo que “falta muchísimo por hacer, pero evidentemente en algún momento nos va a alcanzar y ustedes, así como están diseñando para revistas, redes sociales, seguramente van a estar diseñando cosas para revistas, videos y experiencias interactivas dentro el metaverso”.

En ese sentido, explicó que en el camino del metaverso no todo es 3D, también hay realidad virtual y realidad aumentada, como ejemplo citó algunas aplicaciones que han realizado grandes empresas las cuales facilitan entre otras cosas, capacitaciones, operaciones y el comercio electrónico; “podemos tener esas experiencias más inmersivas con esta cuestión de que yo puedo ver cómo se me va a ver o cómo se vería esa computadora en el escritorio de mi casa. No solo es hacer las herramientas sino crear una experiencia completa”.

También Rafael Hidalgo compartió algunos detalles y usos de programas desarrollados por Adobe enfocados en materiales, texturas y puestas en escena, por lo que dentro de la categoría Adobe Substance 3D Collection presentó algunas particularidades de los programas: Painter, Stager, Designer, Sampler y Modeler. Finalmente, el especialista aconsejó a los jóvenes que están interesados en aprender y desarrollarse en alguna herramienta, a mantener sus perfiles actualizados y estar en constante autocapacitación: “de sus mejores proyectos suban sus procesos, no solo los resultados porque si bien en algunos casos las empresas buscan robots en la mayoría buscan personas”, compartió.

Cabe comentar, que el Departamento de Diseño de la Universidad de las Américas Puebla, busca continuar incentivando estos espacios, así como la vinculación con empresas de talla internacional como Adobe, por lo que se tienen planes y proyectos a futuro de la mano de este aliado, entre los que figuran eventos y concursos para la comunidad estudiantil.

