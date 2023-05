Desaparición del INE se frenó por participación ciudadana: Murayama

Lo que frenó el “Plan B” que buscaba desaparecer al INE, fue la articulación ciudadana, un Poder Judicial independiente e instituciones que no se alinean al poder en turno, señaló el ex consejero Ciro Murayama, durante la presentación del libro “La democracia no se toca“, escrito junto al ex consejero presidente Lorenzo Córdova.

Ambos ex funcionarios electorales presentaron su obra en instalaciones de la Ibero Puebla, en donde fueron increpados por una mujer y un hombre, la primera con una pancarta en la que cuestionaban un supuesto salario de 180 mil pesos al mes y con la frase “¿Qué democracia defiendes, Lorenzo?’.

El segundo sujeto era un profesor de la universidad que cuestionó las acciones del ex consejero al inicio del evento, quien fue sacado del lugar.

Ciro Murayama mencionó que el libro que escribieron tiene el objetivo de explicar cómo funciona el sistema electoral mexicano, cómo se edificó y por qué hay que defenderlo.

En este sentido, descartó que estén cerca de Felipe Calderón y recordó que le negaron el registro a su partido, porque no cumplía con la ley y que en 2018 se negaron a ceder a presiones del Partido Revolucionario Institucional para acelerar la investigación sobre un fideicomiso de Morena.

De esta forma, se pronunció a favor de que no se regrese a las condiciones vividas antes del 2018, pues consideró que fueron estas las que provocaron la situación actual en el país.

Reiteró que actualmente la ciudadanía sabe cómo se organizan las elecciones, el padrón electoral, cómo tramitan las credenciales, el acceso a medios de comunicación y su experiencia como funcionarios de casilla.

El ex consejero dijo que muestra de ello es que en las últimas elecciones presidenciales ganaron los candidatos diferentes al gobierno en turno, por lo que opinó que es una muestra de que el “gobierno ya no controla las elecciones”.

Por último, mencionó que el INE sigue bajo acecho del poder, pues sus integrantes todavía son presionados, quienes tendrán que plantarle cara al Ejecutivo.

Por su parte, el ex consejero presidente lamentó que haya una crisis democrática, pues opinó que las personas que llegaron al poder gracias a ella, intenta que otros no lleguen al mismo.

Lorenzo Córdova dijo que el libro que escribieron tiene el objetivo de explicar cómo un país se convirtió en un lugar con “dictadura perfecta“, en donde algunos menosprecian el sistema electoral.

El ex consejero presidente señaló que el INE es el instituto más transparente en el país, y aprovechó para descartar que tenga empresas o periódicos, a diferencia de algunos funcionarios o legisladores.

Además, dijo que no hay funcionarios públicos que ganen más que el presidente de México, y negó que le pagaran desde el órgano local servicios del hogar.

Abundó que cuando formaba parte del extinto IFE, fue uno de los consejeros en votar a favor de sancionar al PRI por las tarjetas Monex, en las elecciones de 2012, en las que ganó Enrique Peña Nieto.

También aprovechó para calificar como grave que busquen desaparecer el INAI, pues apuntó que gracias a este se conocieron temas como la Casa Blanca.

