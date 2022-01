Descarta Congreso del Estado suspender actividades presenciales

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Nora Merino Escamilla, descartó la suspensión de actividades presenciales en el recinto legislativo, ante los casos positivos por Covid-19 que se han registrado entre diputados y personal administrativo.



Si bien señaló que el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Sergio Salomón Céspedes Peregrina y la diputada de Morena, Daniela Mier Bañuelos dieron positivo al virus, negó que exista un brote de contagios al interior del Poder Legislativo.



Además, refirió que algunos trabajadores también se han reportado como contagiados, sin embargo, puntualizó que éstos no se propagaron en horario laboral, ya que todos se encontraban de vacaciones hasta hace algunos días.



“Aprovecho para desmentir porque no hay ningún brote de Covid-19 en el Congreso del Estado, y si bien tenemos casos particulares, todos están siendo atendidos por parte de la presidencia que encabeza el diputado Sergio Céspedes”, comentó en entrevista.



La coordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) subrayó que hasta el momento no cuentan con alguna determinación para reducir el aforo o regresar a sesiones en línea a partir del 15 de enero, pero aseguró que reforzarán las medidas sanitarias y se mantendrán pendientes.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Pérez Leal

Te recomendamos