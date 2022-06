Descarta PRI daño por posible apoyo de familia Morales a Armenta

El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Néstor Camarillo Medina, rechazó que el capital político disperso de la familia Morales pudiera afectar a la coalición “Va por Puebla” de cara a las elecciones del 2024.



Esto luego de que el priista Jesús Morales Flores y su hijo, el panista Jesús Morales Rodríguez, organizaron una cabalgata para el senador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Alejandro Armenta Mier, quien busca contender por la gubernatura del estado.



Sobre el evento político que aconteció este fin de semana, el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI refirió que la familia Morales no posee un bastión fijo al interior del partido tricolor, a pesar de que varios de sus integrantes iniciaron su carrera política ahí.



Aunque reconoció que el exgobernador Melquiades Morales Flores continúa siendo un perfil representativo y valioso para su institución partidista, señaló que sus hijos y sobrinos decidieron brincar a otros partidos.



Ejemplificó los casos de Fernando Morales Martínez, quien es hijo de Melquiades Morales y actualmente ocupa la presidencia estatal de Movimiento Ciudadano (MC) y una diputación local por el mismo partido.



Así como Jesús Morales, sobrino del exmandatario estatal y quien se desempeñó como secretario de Seguridad Pública durante la administración de Antonio Gali Fayad; además contendió como candidato a diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN) en las elecciones del 2021.



A pesar de que Camarillo Medina indicó que Jesús Morales padre –hermano de Melquiades– continúa militando en el PRI, fue quien organizó la cabalgata para posicionar políticamente al senador morenista Alejandro Armenta.



Sin importar dichos antecedentes, el líder del tricolor negó que la operación política de los Morales pudiera impactar negativamente a la coalición PAN-PRI-PRD rumbo a la carrera por la gubernatura de Puebla en el 2024.



“Siento que hay una dispersión familiar política que es respetable, cada quien toma sus decisiones. Por eso decía que no veo complicaciones en el caso, veo que seguimos fuertes, seguimos unidos. No va a depender de una familia el futuro de la coalición”, comentó en entrevista.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Pérez Leal

