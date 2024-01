Descartan descuentos en en la multa por verificación extemporánea

De momento, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina descartó la aplicación de algún descuento en la multa por verificación extemporánea para que más automovilistas cumplan con el programa en los dos semestres de 2024.

El mandatario señaló que por la Ley la administración estatal no puede condonar ningún tipo de multa, descartando una reducción similar a la que hubo el año pasado cuando se bajó la sanción de 20 a 3 Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) que significaban 311 pesos.

“No creo, es un proceso que se está llevando en ese tema, tengo entendido que por ley no podemos estar condonando ningún tipo de multa”, enfatizó.

De manera que quienes no verifiquen conforme al calendario emitido por la Secretaría de Medio Ambiente de Puebla tendrán que pagar 2 mil 074 pesos, con lo que tendrán 30 días naturales más para realizar y aprobar la verificación vehicular de su unidad.

En ese sentido, la secretaria de Medio Ambiente estatal, Beatriz Manrique Guevara recalcó que no se incrementó la multa por no verificar a tiempo. pues sigue siendo la misma desde que inició el programa, además que está homologada con las entidades que pertenecen a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Sostuvo que en términos generales la verificación en el segundo semestre del 2023 tuvo una sensible disminución en el cumplimiento por parte de los automovilistas tanto de transporte privado como del público.

“La multa vuelve a los estándares que había estado junto con el Estado de México, Ciudad de México y otras entidades de 20 UMA’s por la verificación extemporánea (…) no se incrementó el costo de la verificación sigue igual que desde el año antepasado”, apuntó.

Por ello, exhortó a todos los propietarios de vehículos a verificar en tiempo conforme al calendario establecido para evitar molestias y que no tengan que pagar una multa.

Por Alejandra Olivera

Editora: Brenda Balderas

