Descartan limar asperezas con visita de Marko Cortés a Puebla

Aunque el presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza visitará Puebla el día martes, su presencia no garantizará alguna “operación cicatriz” entre los grupos políticos internos, ni habrá negociaciones de unidad.



La dirigente del Comité Directivo Estatal (CDE), Augusta Díaz de Rivera Hernández, descartó que la estancia del líder pueda abrir alguna oportunidad para limar asperezas entre ella y su excontricante de la elección interna, Genoveva Huerta Villegas.



Lo anterior, debido a que la diputada federal mantiene dos juicios activos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para tirar el triunfo de Díaz de Rivera, luego de que perdió su reelección al frente del CDE el pasado 14 de noviembre del 2021.



Sobre el tema, la actual presidenta puntualizó que la visita de Cortés Mendoza sólo será para encabezar la instalación del Sistema PAN, el cual estará integrado por alcaldes, regidores, diputados locales y federales para fortalecer el funcionamiento del partido.



“Es una reunión de trabajo formal para tomarle protesta al Sistema PAN (…) el que uno de sus diputados (Genoveva Huerta) siga con ese proceso, no forma parte de ninguna manera de alguna negociación, consideración, ni ninguna parte de la plática”, comentó.



Tras conclusión de litigio, habrá reunión



Augusta Díaz de Rivera adelantó que buscará reunirse con la diputada federal, Genoveva Huerta, una vez que concluya el litigio que la segunda mantiene ante tribunales para anular los resultados de la elección interna.



A pesar de que la dirigente aseguró que se reuniría con todos los actores políticos del PAN a inicios de año, admitió que la excepción continúa siendo Huerta Villegas, debido a la fractura que existe tras el proceso de renovación.



“Yo estoy esperando a que termine el proceso legal para poderle llamar, o que ella me llame, es un asunto de dos vías. Tiene que estar terminado el proceso legal que ella echo a andar para poderme reunir”, refirió.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Pérez Leal

Te recomendamos