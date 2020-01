Desconoce Barbosa adeudo a CFE por alumbrado de la Vía Atlixcáyotl

Por Alejandra Olivera

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, dijo desconocer la existencia del adeudo que se tiene con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por el alumbrado público de la Vía Atlixcáyotl, el cual mantiene en la oscuridad la vialidad desde hace varios meses.

A pregunta expresa, el mandatario poblano dijo que no sabía que la vialidad estaba a oscuras e incluso mencionó que probablemente se trataba de una deuda del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, cuya presidenta, Karina Pérez Popoca, manifestó que el tema es responsabilidad del gobierno estatal.

No, obstante aseguró que le solicitará información al titular de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, a quien dijo le solicitaría un descuento, aunque no sabe cuánto se debe por el servicio.

En marzo de 2019, la CFE informó que cortó el servicio de energía eléctrica en la vialidad debido a que no existía un contrato de éste con el gobierno de Puebla, al respecto la administración del exgobernador Guillermo Pacheco Pulido reveló que desde el gobierno de Rafael Moreno Valle se conectaron con “diablitos” las lámparas en la Vía Atlixcáyotl.

Indicó que el adeudo correspondía a 2.8 millones de pesos por períodos que iban desde diciembre de 2012 hasta diciembre de 2018, por lo que el entonces gobernador sostuvo una reunión con directivos de CFE y aseguró pagaría una proporción para restablecer el servicio. Sin embargo, no se informó si dicho pago se realizó, así como si la deuda creció en 2019 y a cuánto de ser el caso.

