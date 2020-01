Desconoce Congreso a Oswaldo Jiménez como coordinador del PAN

Por Vera Fernández

La Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado desechó la designación de Oswaldo Jiménez López como coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN).

Así lo informó el presidente del Poder Legislativo, Gabriel Biestro Medinilla, quien señaló que su nombramiento por parte de la dirigente estatal panista, Genoveva Huerta Villegas, carece de validez.

En entrevista, el diputado de Morena mencionó que este lunes recibieron el documento donde el Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN designa a Oswaldo Jiménez como coordinador de su grupo legislativo, relevando a Mónica Rodríguez Della Vecchia.

No obstante, Biestro Medinilla aclaró que no se puede realizar el cambio de coordinador si éste no es aprobado por la mayoría de los diputados panistas, razón por la que se desechó la designación.

En ese sentido, sostuvo que no se violentarán las normas que marca la Ley Orgánica del Poder Legislativo, por lo que Mónica Rodríguez continuará al frente de la bancada panista.

