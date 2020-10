Descubren en Egipto nuevos pozos funerarios con más de 80 sarcófagos

Las autoridades egipcias han anunciado el hallazgo de una colección de sarcófagos que datan de hace más de 2.500 años en la zona arqueológica de Saqqara, situada al sur de El Cairo, después de que a principios de mes anunciaran el descubrimiento de otros 59 ataúdes en la misma área.

El Ministerio de Antigüedades egipcio ha detallado que los ataúdes, “coloreados y sellados desde hace más de 2 mil 500 años”, proceden de tres nuevos pozos. Los detalles de este nuevo descubrimiento, realizado por un equipo de arqueólogos egipcios, se desvelarán “en las próximas semanas en una rueda de prensa en la zona arqueológica de Saqqara, tras completar la documentación arqueológica y fotográfica”, se apunta en la nota.

El secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, Mustafa Waziri, ha afirmado desde su cuenta de Facebook el lugar del hallazgo que el número de sarcófagos “supera los 80, aproximadamente” y están en mejores condiciones que los encontrados recientemente. También han dado cuenta de varias estatuas de madera doradas.

تفقد اليوم رئيس الوزراء ود.@KhaledElEnany6 أعمال استكمال حفائر البعثة الأثرية بسقارة التي اسفرت عن كشف آبار جديدة

Today, H.E Prime Minister, Dr.@KhaledElEnany6 inspected excavations of the archaeological mission in Saqqara which resulted in discovery of new burial shafts pic.twitter.com/D4MAyRm2xI