¡Ver para creer! Diputados desechan solicitud de juicio político contra Martha Erika

Por Vera Fernández

A casi dos años de su muerte, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado desechó una solicitud de juicio político en contra de la exgobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso Hidalgo.

En sesión virtual celebrada este miércoles, integrantes de la comisión aprobaron dejar sin materia 28 recursos ciudadanos que tenían rezagados, debido a que ya habían vencido los plazos que establece la ley para resolverlos.

Entre los oficios desechados, se encontraba una solicitud para enjuiciar políticamente a Martha Erika Alonso en su periodo como gobernadora del estado, el cual fue presentado por Gerardo Navarro Montero el 11 de enero de 2019.

Navarro Montero, representante de la asociación Integradora de Participación Ciudadana, pidió enjuiciar a la panista por haber rendido protesta a su cargo ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y no en el Poder Legislativo, lo que derivaría en una violación constitucional.

Sin embargo, fue hasta la mañana de este miércoles cuando Vianey García Romero, presidenta de la Comisión de Gobernación, determinó dejar sin materia la solicitud por resultar improcedente ante el fallecimiento de Alonso Hidalgo el pasado 24 de diciembre de 2018 en un accidente aéreo.

Al respecto la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Mónica Rodríguez Della Vecchia, pidió que en el documento no se asentara la causa de muerte, pues dijo que hasta la fecha no se ha esclarecido el motivo del siniestro, no obstante, su propuesta fue rechazada por mayoría de votos.

