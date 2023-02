Designación de Micalco fue sin transparencia, acusa Oswaldo Jiménez

El diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Oswaldo Jiménez López, evidenció que la designación de Rafael Micalco Méndez como coordinador de bancada se efectuó con falta de transparencia, ya que no se expusieron todos los intereses que iban de por medio.



En entrevista, el legislador admitió que el cambio de liderazgo en el Congreso del Estado generó descontento entre algunos de los integrantes del grupo parlamentario, ya que el proceso para elegir al nuevo coordinador no se llevó a cabo de forma adecuada.



Sin precisar los motivos que desataron las inconformidades, dijo que no hubo transparencia debido a que no se pusieron “todas las cartas sobre la mesa” sobre las intenciones e intereses que iban de por medio con el nombramiento de Micalco Méndez.



No obstante, indicó que ocho de los nueve diputados panistas optaron por firmar el acuerdo para el cambio de coordinación para dar un mensaje de unidad e institucionalidad, más allá de la persona que fue designada.



“Creo que hubo falta de transparencia, poner todas las cartas sobre la mesa, las intenciones, los intereses para poder tener un acuerdo más claro, más abierto”, comentó este miércoles.



Jiménez López refirió que darán un voto de confianza a Rafael Micalco, quien tendrá un gran reto para estar al frente de la bancada del PAN partir del 16 de marzo, en relevo del actual coordinador, Eduardo Alcántara Montiel.



Cabe mencionar que el cambio en la coordinación legislativa todavía no se oficializa por parte del Comité Directivo Estatal (CDE) del partido, pues únicamente se notificó sobre los movimientos al interior del Congreso local.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Leal