Deslinda Iván Herrera a ‘claudistas’ de vandalismo en sede del PAN

El diputado local de Morena, Iván Herrera Villagómez –allegado a la exalcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco– deslindó a su grupo político de los actos de vandalismo que se realizaron en las instalaciones de la dirigencia municipal del PAN durante el fin de semana.



En entrevista, negó que militantes morenistas ligados a Rivera Vivanco sean responsables de las pintas que se llevaron a cabo la tarde del sábado 23 de abril, pues dijo que dichos actos obedecen al descontento que tiene la ciudadanía con el Partido Acción Nacional (PAN).



Sobre el tema, refirió que el presidente del Comité Directivo Municipal (CDM) de la capital poblana, Jesús Zaldívar Benavides, está obligado a comprobar las acusaciones que hizo en su contra, después de que los responsabilizarlos por los hechos.



En ese sentido, el legislador del Congreso del Estado aseguró que están dispuestos a enfrentar y defenderse de las posibles denuncias penales que sean promovidas más adelante, ya que tienen la “conciencia tranquila”.



Además dijo que en el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no es responsable por el rechazo social, pues afirmó que 7 de cada 10 ciudadanos están en desacuerdo porque los diputados federales de oposición votaron en contra de la Reforma Eléctrica el 17 de abril.



“Decirle al presidente Jesús Zaldívar que nosotros no tenemos la culpa de que los ciudadanos y ciudadanas estén enojados con ellos (…) 7 de cada 10 ciudadanos están molestos porque los diputados del PRI, PAN y PRD votaron en contra de la Reforma Eléctrica”, comentó.



Herrera Villagómez descartó que la campaña que emprendieron desde Morena para “boletinar” a los legisladores de la coalición “Va por México” que rechazaron la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, cause polarización entre la ciudadanía.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Pérez Leal

